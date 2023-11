Barça : un joueur prêté de retour en janvier ?

Le FC Barcelone n’avait certainement pas envisagé un tel scénario. Leader de Liga, Girona éclabousse tout sur son passage en championnat et se classe devant le Real Madrid (2e), le Barça (3e) et l’Atlético de Madrid (4e). Avec 34 points en 13 journées, les anciens partenaires d’Oriol Romeu marchent sur l’eau, et ce sans les services de Pablo Torre.

Prêté jusqu’à l’issue de la saison à Girona, le milieu de terrain de 20 ans ne joue pas ou presque. En 8 matchs de Liga, il n’a disputé que 120 minutes de jeu. Peu, trop peu au goût du FC Barcelone qui selon Sport, pourrait être forcé de rapatrier sa jeune promesse dès l’hiver 2024. Dans ce cas là, les Catalans pourraient donc chercher un autre club et donc une nouvelle aventure pour Pablo Torre. Une situation qui n’arrange pas vraiment les Blaugranas, qui s’attendaient pas à ce que leur joueur n’ait aussi peu de temps de jeu. Difficile de faire sa place dans une équipe qui gagne…