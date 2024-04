Nice : Dante recadre Marcin Bulka

Large vainqueur de Lens avant la trêve internationale, l’OGC Nice est retombé dans ses travers en chutant face au FC Nantes (1-2) devant son public lors de la journée précédente. Déçu par la performance moribonde de son écurie à l’issue du coup de sifflet final, Marcin Bulka n’a pas hésité à pointer du doigt l’attitude de certains cadres avec véhémence. Quelques jours plus et en marge d’un déplacement crucial à Reims dans la course à l’Europe, Dante a mis les choses au clair concernant les propos du Polonais.

«Il a un peu parlé dans l’émotion. Il joue vraiment avec des émotions, il est jeune et a de l’énergie. Après, s’il a vu quelque chose qu’il n’allait pas, il fallait peut-être tous se voir ensemble. A la fin, c’était positif pour aller dans la même direction. On a tous compris et on est encore plus soudé. Cela vous donne aussi des choses à écrire surtout. On n’a pas besoin de le faire publiquement. Mais c’est quelqu’un de très franc, le plus important, on a tous compris. Dans la vie, il faut parler des choses, mais avec la bonne tonalité. Les mots justes, les bons mots, quand tu les lances de la mauvaise façon, l’interprétation n’est pas la même. Mais on est des grands garçons, on sait se parler», a déclaré le capitaine des Aiglons en conférence de presse.