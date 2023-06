EdF : Raphaël Varane et Hugo Lloris pour accompagner Kylian Mbappé aux JO ?

La suite après cette publicité

Alors que les Jeux Olympiques de Paris approchent à grandes foulées (21 juin 2024 - 8 juillet), le sujet des jokers devrait rapidement être remis sur la table. Interrogés tour à tour en conférence de presse cette semaine sur leur volonté d’y participer, ou non, les Bleus restent conscients de la concurrence accrue qui les attend. Pour rappel, Sylvain Ripoll devra composer un groupe de 18 joueurs avec la possibilité d’intégrer parmi ce contingent trois joueurs hors limite d’âge - le reste des joueurs devant être né après le 1er janvier 2001.

Parmi ces trois places de joker, l’une d’entre elles devrait selon toute vraisemblance revenir à Kylian Mbappé, qui a toujours exprimé à cor et à cri son rêve et son souhait d’y participer. Pour le reste, le flou est pour le moment entretenu, dans la mesure où les clubs sont en droit de refuser de libérer leurs joueurs (Ripoll s’était retrouvé avec 11 joueurs en 2021 à la veille de l’annonce de sa liste). Une frilosité des clubs qui pourrait s’accentuer l’été prochain, d’autant que les JO se dérouleront dans la foulée de l’Euro 2024. En ce sens, L’Équipe indique ce jeudi qu’Hugo Lloris et Raphaël Varane seraient cités parmi les candidats. Fraîchement retirés de l’équipe de France, les deux champions du monde 2018 auraient plusieurs semaines de repos avant d’attaquer cette compétition. Le journal précise que les deux joueurs auraient ce rêve dans un coin de la tête, mais qu’ils ne forceront pas le destin.

À lire

EdF : Randal Kolo Muani évoque son association avec Kylian Mbappé