PSG : le Qatar a scellé le sort de Nasser Al-Khelaïfi

Installé sur le trône du Paris Saint-Germain depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi traverse une période difficile. Inquiété par la justice dans le cadre du FIFAgate, le dirigeant parisien doit également gérer la grogne des supporters rouge-et-bleu. Spectateur impuissant de la nouvelle désillusion francilienne en Ligue des Champions, NAK n’a pas été épargné. Et pour la première fois depuis longtemps, sa tête a été réclamée par les ultras du club.

Le Collectif Ultras Paris a bien précisé qu’il savait ce qu’il devait à Al-Khelaïfi pour son retour au Parc des Princes, mais sa patience a des limites. Mis dans le même panier avec Leonardo et Mauricio Pochettino, le Qatarien se voit reprocher son manque de présence au quotidien au sein du club ainsi qu’une politique de recrutement essentiellement basée sur le bling bling.

NAK a la confiance de Doha

Cet été, de nombreux changements sont donc attendus à Paris. Et si Leonardo et Pochettino sont plus que jamais sur la sellette, Al-Khelaïfi ne devrait pas être inquiété. Le Parisien, affirme en effet que le Qatarien restera en place. « Il n’y a aucune menace sur son avenir », « il est indéboulonnable sauf gros souci de santé », annoncent plusieurs sources de Doha proches de NAK au quotidien.

Si Al-Khelaïfi est maintenu, c’est parce qu’au Qatar, ses échecs en Ligue des Champions n’effacent pas sa réussite au PSG. Ainsi, beaucoup rappellent que le PSG a été racheté pour environ 50 M€ et que le règne d’Al-Khelaïfi a permis au club de la capitale d’être estimé aujourd’hui à plus de 2,5 milliards d’euros. Enfin, le Qatar n’oublie pas non plus les 27 trophées glanés par le PSG depuis 2011, du jamais vu dans l’histoire du club.