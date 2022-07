L'OM sur les traces de Domagoj Vida

Hasard du calendrier ou clin d'œil de l'histoire, en ce jour de présentation officielle d'Igor Tudor, ancien défenseur de métier, comme nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, la presse italienne évoque un intérêt de l'écurie phocéenne pour son compatriote Domagoj Vida (33 ans).

TMW et Sport Mediaset annoncent en chœur que l'OM fait bel et bien partie des candidats au recrutement du défenseur central, aux côtés de Monza, promu en Serie A, et de la Sampdoria.

Pas de transfert, grosse expérience

L'international croate (98 sélections, 4 buts), vice-champion du monde 2018, est aujourd'hui libre de tout contrat après la fin de son aventure de quatre ans et demi à Besiktas (137 matches de Süper Lig, 15 réalisations), représentant donc un investissement mesuré sur le marché et une sacrée dose d'expérience, en Ligue des Champions notamment.

L'OM, qui a déjà accueilli deux axiaux cet été (Isaak Touré et Samuel Gigot), creuse-t-il vraiment sérieusement cette piste alors que, selon nos informations, il tente toujours le tout pour le tout pour William Saliba (21 ans, Arsenal) ? La suite du mercato répondra à cette question.