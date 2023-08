Coupe Arabe des Clubs champions : Al Shabab élimine Al Wahda aux tirs au but et se qualifie pour les demi-finales

Suite et fin des quarts de finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Si Al Nassr s’est offert une place dans le dernier carré de la compétition en l’emportant face au Raja Casablanca (3-1) grâce à ses stars Cristiano Ronaldo et Seko Fofana plus tôt dans la journée, Al Shabab recevait Al Wahda avec en ligne de mire le dernier ticket, ce dimanche. Les deux équipes se sont livré un round d’observation pendant les premières quarante-cinq minutes sans se procurer d’occasions franches. Le seul fait de jeu à retenir de la première période est l’expulsion avant la demi-heure de jeu du défenseur d’Al Shabab Iago Santos pour une faute grossière (27e).

En seconde période, Al Wahda à son tour a été réduit à dix suite au deuxième carton jaune écopé par Abdulla Al Karbi (67e). Au terme du temps réglementaire, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’ascendant sur l’autre et celles-ci ont dû se départager lors de la séance des tirs au but. C’est finalement Al Shabab qui l’a emporté au bout du suspense (0-0, 5-4 aux t.a.b) pour s’offrir le droit de rêver à un troisième sacre de son histoire dans la compétition. Le club basé à Riyadh affrontera Al Hilal, tombeur d’Al Ittihad la veille (3-1).