Accord entre Southampton et Leicester pour Vestergaard

Leicester a trouvé le remplaçant de Wesley Fofana. Victime d'une fracture du tibia gauche en amical contre Villarreal, le jeune Français ne reviendra sur les terrains qu'en 2022. Il fallait donc le remplacer et c'est le Danois Jannik Vestergaard (29 ans) qui devrait arriver dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Le Telegraph rapporte qu'un accord a été trouvé autour d'un transfert de 17,5 M€ entre les Foxes et Southampton. Les Saints ne sont pas en position de force pour négocier dans ce dossier puisque le géant défenseur (1m99) n'a plus qu'un an de contrat. Il était arrivé en 2018 en provenance du Borussia Mönchengladbach contre 25 M€.