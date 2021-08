Juventus : Nedved fait le point sur le dossier Locatelli

Manuel Locatelli (23 ans) a la cote lors de ce mercato estival. Auteur d’une bonne saison avec Sassuolo (34 matches, 4 buts, 3 passes décisives), il a également remporté l’Euro 2020 avec la Nazionale. Sous contrat jusqu’en 2023, il est annoncé avec insistance du côté de la Juventus depuis plusieurs semaines.

Pavel Nedved, vice-président de la Vieille Dame, s’est exprimé au sujet de l’international italien : « nous sommes en pourparlers avec Sassuolo pour signer Locatelli. Nous sommes convaincus d'avoir fait la bonne offre pour parvenir à un accord, nous sommes vraiment confiants pour conclure la transaction dès que possible », a-t-il déclaré.

To be clear. Liverpool are NOT in the race. #LFC