Manchester United : Ruben Amorim doit encaisser un premier gros coup dur

Le grand jour pour Ruben Amorim. Ce lundi, il a officiellement débuté en tant qu’entraîneur de Manchester United en dirigeant sa première séance d’entraînement. Et pour la presse anglaise, cela ne fait aucun doute, il va vite mettre en place son 3-4-3 qui a bien fonctionné du côté du Sporting CP. Ses premiers pas ont été épiés, tout comme ses premières interactions avec ses joueurs. Il se dit par exemple qu’il compte bien relancer Mason Mount, ou que les jeunes Kobbie Mainoo et Leny Yoro, bientôt de retour, seront la base de son projet.

On ne saurait trop lui conseiller de se dépatouiller avec ce qu’il a sous la main. Car selon les informations du Telegraph, la direction de Manchester United a décidé de réduire les coûts de manière drastique. En l’espace de deux ans et demi, le précédent entraîneur Erik ten Hag a déboursé près de 700 M€ sur le marché des transferts, pour des joueurs qui n’ont pas dévoilé tout leur potentiel (Hojlund, Antony, Zirkzee, etc). Le premier objectif de Ruben Amorim est donc d’exploiter le matériel à disposition.

Pas de marge de manœuvre

Il faut dire que Manchester United a déjà beaucoup déboursé l’été dernier, avec les achats de Yoro, De Ligt, Mazraoui, Zirkzee et Ugarte. Il a fallu aussi payer les indemnités de départ de Ten Hag puis la clause libératoire de Ruben Amorim au Sporting. À force de dépenser pour remettre Manchester United en haut du classement, les dirigeants ont accentué les pertes, et doivent faire attention à ne pas se mettre en difficulté avec le PSR (profit and sustainability rules), le fair-play financier anglais.

Manchester United n’est que 13e de Premier League, et n’a aucune certitude quant à une future qualification en Ligue des Champions, qui sera l’objectif de Ruben Amorim. Il ne devrait pas avoir l’occasion de recruter massivement en janvier, alors que plusieurs de ses anciens poulains du Sporting sont annoncés dans le viseur (Gyökeres, Quenda). Ce ne sera pas pour tout de suite. Par contre, avec les départs des joueurs en fin de contrat (Eriksen, Lindelof, Evans) et les ventes, il devrait pouvoir façonner son équipe l’été prochain.