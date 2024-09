LdC : le but exceptionnel de Debast face au LOSC

Le LOSC craque définitivement en deuxième période face au Sporting. Déjà menés au score sur un but de Gyökeres et réduits à 10 après l’expulsion d’Angel Gomes, les Dogues ont encaissé le deuxième but, en deuxième période.

C’est l’international belgque Zeno Debast qui en est l’auteur, et de quelle manière ! Bien décalé à 25 mètres des buts, il a envoyé une véritable mine dans la lucarne de Lucas Chevalier, qui n’a rien pu faire d’autre que regarder le ballon entrer dans ses cages.