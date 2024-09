PSG - Rennes : Arnaud Kalimuendo est déçu

Ce vendredi soir, le PSG s’est tranquillement imposé contre le Stade Rennais, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 (3-1). Malgré la défaite et un retour hostile au Parc des Princes, le stade de son club formateur, Arnaud Kalimuendo (22 ans) a transformé un penalty et souhaite retenir le positif pour la suite de la saison.

«Paris nous a posé beaucoup de difficultés, mais on a tout donné, jusqu’au bout. Après le pénalty, nous avons montré de belles choses. Cela nous a remis en confiance. Paris mène 1 à 0 à la mi-temps, même si les stats ne sont pas franches. Mais on sent qu’il est au-dessus de nous. Contre cette équipe, il faut être bon dans les petits détails. Ce que nous n’avons pas été. Les hostilités du Parc ? Je comprends le climat, je n’en veux pas du tout au public, j’ai passé de très belles années ici», a-t-il indiqué.