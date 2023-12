Cristiano Ronaldo s’oppose à la Super League !

C’est le débat le plus brûlant du moment dans la planète du football. Jeudi, la justice européenne a donné le feu vert pour la mise en place prochaine de la Super League européenne pour les équipes désireuses d’y participer. Et alors que le FC Barcelone et le Real Madrid ont affiché leurs envies de participer à cette nouvelle compétition, plusieurs cadors du Vieux Continent se sont farouchement opposés à cette alternative. Mais alors que nous sommes encore loin de l’instauration de ce tournoi, les débats continuent d’être virulents sur les réseaux sociaux et dans toute la sphère du ballon rond.

Ce samedi, c’est une légende du football qui est monté au créneau. En effet, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions et vainqueur à cinq reprises de la compétition, a montré son désaccord envers la Super League à travers un like sur un post du FC Fans United. Le club de D3 Monténégrine s’est fendu d’une publication Instagram avec le message : « s’il vous plaît ne nous retirez pas nos rêves. Ne laissez pas la Super League se crée. Laissez-nous et tous les petits clubs continuer de rêver. » Un message qui a visiblement plu à l’attaquant portugais de 38 ans…