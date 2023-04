Barça : Gerard Piqué tacle le père d’Ansu Fati après sa sortie lunaire

Suite à la sortie grotesque du père d’Ansu Fati ces derniers jours, qui avait sciemment critiqué la direction du Barça en raison du faible temps de jeu accordé à son fils, Gerard Piqué a réagi. Interrogé par le quotidien catalan Mundo Deportivo, l’ancien défenseur du club blaugrana a déploré le comportement de l’entourage de son ancien coéquipier, qu’il juge plus handicapant qu’autre chose.

La suite après cette publicité

«Le football vient de la rue et la plupart des footballeurs n’ont pas la chance d’être préparés, a souligné l’ancien international espagnol. Tu t’entoures donc de tes proches car ce sont des personnes de confiance, mais ils ne sont pas qualifiés pour être représentant ou agent de joueur, et commencent à gérer de grosses sommes d’argent. Et c’est une erreur, a-t-il assuré. Il faut se mettre entre les mains de personnes compétentes. »

À lire

Le Barça ne doit pas forcer le retour de Messi selon Piqué