Le clan Ansu Fati règle ses comptes avec le FC Barcelone

Le FC Barcelone vit décidément une période compliquée. Leader de Liga, le club espagnol est attaqué de toutes parts suite aux révélations faites au sujet de la fameuse affaire Negreira. En parallèle, l’écurie blaugrana doit gérer les cas Gavi, qui pourrait partir pour 0 euro en fin de saison si sa situation n’est pas régularisée, et Marcos Alonso. Concernant ce dernier, Bolton, qui réclame une compensation financière, a porté plainte contre le Barça auprès de la FIFA. Depuis hier soir, un autre joueur fait parler de lui en Catalogne. Il s’agit d’Ansu Fati.

Présenté comme l’un des grands espoirs du club et une future star, le jeune homme avait rapidement été adoubé par Lionel Messi. Il faut dire qu’à l’époque le frère de la Pulga était l’un des agents du crack barcelonais. Ce qui n’est plus le cas à présent puisque l’Espagnol a rejoint l’écurie de Jorge Mendes, l’ancien représentant de Cristiano Ronaldo. Le super agent a du boulot avec Ansu, qui après des débuts réussis connaît des difficultés, lui qui n’a pas été épargné par les blessures. Malgré tout, le footballeur âgé de 20 ans s’accroche et veut toujours s’imposer au sein du FCB. Ce, même si Xavi n’en fait pas un titulaire en force.

Le père d’Ansu enrage

Cette saison, il a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues dont 11 en tant que titulaire. Ce qui est loin d’être suffisant pour ses proches dont son père, qui s’est réuni lundi avec les dirigeants blaugranas. Selon Sport, il estime que son fils ne joue pas assez. Une version confirmée par Bori Fati, le papa du joueur, lors d’un entretien accordé à la Cadena COPE. «Ansu va parfaitement bien, heureux. Il est très bien dans sa tête et tout. Comment peut-il être déprimé s’il a sa famille et quelqu’un à qui parler. Il rentre de l’entraînement et est heureux», a-t-il commencé par expliquer tout en se montrant rassurant sur l’état de santé et de forme de son enfant.

Puis, il s’est lâché par la suite. «Il doit se battre pour sa place, il est là où il doit être et là où il aime être (…) Pourquoi Xavi ne le fait pas jouer ? Bonne question. Posez-lui la question. Je n’ai pas non plus de réponse à cela et lui, en tant qu’entraîneur, aura ses raisons. Peut-être qu’il pense qu’il lui manque des choses comme la défense et je le comprends. En plus, l’équipe gagne et a 12 points de retard sur Madrid et ce qui fonctionne ne peut pas être touché. Il est l’idole d’Ansu (…) Xavi lui a donné un travail spécifique pour renforcer sa jambe et il l’aide. Je suis en colère, oui, en tant que père. Voir Ansu pendant une courte période (en match) fait de vous un peu en colère et parfois tu penses en tant que père et non en tant qu’entraîneur.»

Des échanges avec les dirigeants

Il poursuit : «j’ai appelé Mateu (Alemany). Je pense qu’il mérite beaucoup plus de jouer. Quand tu es au Barça, tu sais où tu en es et qu’il y a beaucoup d’internationaux. Mais on parle du numéro 10 de Barcelone, et quand il a joué avant qu’il ne se blesse, c’était Messi, Luis Suárez, Dembélé, Griezmann et Ansu qui jouaient. Dites-moi quels attaquants sont meilleurs que ceux que je vous ai cité en Europe ? Mateu me dit toujours la vérité en face. Il a toujours été avec Ansu et il savait qu’il avait un problème de rythme. Il me dit toujours ce qui manque à Ansu, je lui dis de le faire et Ansu le fait». Le père du joueur a ensuite été plus incisif.

«Ce qui me dérange, c’est ce qui se passe. C’est votre joueur, le n°10, et il l’a pris alors que personne n’était là pour prendre le 10 de Messi. Ce qui me dérange, c’est la façon dont ils traitent Ansu. Une minute (de jeu), deux minutes, trois minutes, c’est ce qui me dérange. Je ne demande pas qu’il soit titulaire car tous les attaquants qui sont là sont des phénomènes. On parle d’Ansu Fati, d’un joueur de l’équipe d’Espagne, et en plus il est du Barça, de La Masía. S’il ne lui donne pas du temps à lui, à qui vont-ils le donner ? Il y a deux choses: quand Ansu a des minutes et marque. Et quand il ne marque pas, Ansu n’a pas bien joué, et ce n’est pas vrai, car je pense qu’Ansu méritait beaucoup plus. Cela me fait mal.»

Un avenir en question

Mais son fils garde le moral à l’écouter. «Ansu ne peut pas être en colère parce qu’il a grandi à La Masía. Xavi lui a dit qu’il voulait voir Ansu rire, heureux, parce qu’il est le numéro 10.» Un joueur qui pourrait s’en aller ? « La première chose que me dit Mateu, c’est qu’Ansu est le patrimoine du club, c’est la première chose qu’il me dit. Ils ont beaucoup misé sur Ansu, il me le dit clairement. Quand il parle avec Jorge (Mendes), la première chose qu’Ansu dit, c’est qu’il ne quittera pas le Barça. En tant que père, je suis en colère, oui. Peut-être que je n’ai pas raison, mais je n’ai aucun problème. Mendes, tout le monde sait qui il est. Il y a deux ans, il m’a dit qu’il avait des offres et Bartomeu ne voulait pas les écouter.

Il a conclu enfin : «pour Ansu, oui il jouera au Barça l’an prochain. Cela dépendra de ce que veut le Barça. Si c’est pour moi, je veux voir Ansu réussir, car c’est un gars qui veut réussir. Il y a des choses dont on ne peut pas discuter. Dans un mois, on va rencontrer Jorge Mendes. Chaque mois on se voit deux ou trois fois.» En cas de départ, Bori Fati a une idée pour la suite de la carrière de son fils. Il y a du temps pour ça. Parfois, je pense souvent à Séville. En revanche, pas question de rejoindre le Real Madrid. «Ansu n’accepterait pas. Je ne peux pas le mettre là où Ansu ne veut pas.» Le message est passé, il reste à savoir si le Barça l’a bien entendu.