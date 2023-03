Bolton porte plainte contre le Barça !

Décidémment, les avocats du Barça ont du boulot en ce moment. En plus de cette affaire Negreira qui phagocyte l’actualité outre-Pyrénées, il y a aussi l’affaire Marcos Alonso. Il y a un mois, l’Union Adarve, club de D4 espagnole, avait déposé une plainte contre le Barça. Et pour cause, le club amateur réclame des droits de formation, estimant que l’arrivée du latéral au Barça l’été dernier n’était pas une arrivée libre mais un transfert entre Chelsea et les Catalans.

On rappelle qu’en cas de transfert de joueur, le ou les club(s) formateur(s) du joueur en question touchent un tout petit pourcentage de cette somme, appelée le mécanisme de solidarité de la FIFA. Et bien voilà que Bolton, où a joué le joueur après avoir quitté le Real Madrid entre 2010 et 2013, réclame aussi qu’une compensation lui soit versée. Le club anglais a déjà déposé sa plainte auprès de la FIFA.

