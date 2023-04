Chelsea : Kai Havertz taille les nouveaux dirigeants

Dimanche, Graham Potter a été viré de Chelsea. Une nouvelle qui a choqué le vestiaire des Blues, qui a appris son départ lors de la publication du communiqué de presse. Depuis, les médias anglais balancent sur le club londonien et les problèmes au sein de l’effectif. Interrogé hier après le nul contre Liverpool, Kai Havertz a évoqué le départ de Potter tout en envoyant une pique à ses patrons. Ses propos sont relayés par le Mirror.

La suite après cette publicité

«Le club doit respecter ces gars-là. Mais ce n’est pas notre travail de penser à qui vient, c’est aux propriétaires de décider. Nous devons faire notre travail sur le terrain mais quand vous avez un manager à long terme, c’est plus facile pour nous les joueurs. Ce n’est pas facile, nous devons assumer la responsabilité de ce qui se passe. Nous sommes au front, tout le monde nous voit. Nous sommes tous très frustrés de voir Graham partir mais nous devons accepter la situation.» Pour rappel, Chelsea a déjà limogé Tuchel cette saison. Havertz et ses coéquipiers en ont assez des changements et veulent de la stabilité.

À lire

JT Foot Mercato : Chelsea lance enfin les grandes manœuvres