Séville : Yassine Bounou réagit à son incroyable but

Ce match entre Valladolid et le Séville FC restera sans doute gravé à vie dans la mémoire de Yassine Bounou. Le portier marocain, qui réalise déjà une excellente saison, a connu une soirée magique. Dans les derniers instants du match, après être monté sur corner alors que son équipe était menée au score, il a inscrit le but égalisateur.

Un scénario fou pour le portier de 29 ans qu’il n’est pas prêt d’oublier comme il l’a expliqué après la rencontre. « C'est difficile de décrire le fait de marquer un but, je ne savais même pas comment le célébrer. C'est très étrange, vous êtes là dans votre but et puis tout d'un coup. C'est le premier de ma carrière. Lopetegui m'a dit de monter et je me suis souvenu d'un match à Valladolid avec Girona, où j'ai presque marqué. C'était incroyable. Un très bon sentiment. Les attaquants ont beaucoup de chance de vivre ce que c'est que de marquer un but », a-t-il expliqué.