Predrag Rajkovic quitte le Stade de Reims pour Majorque

Son départ semblait de plus en plus proche, il est désormais officiel : le gardien de but serbe Predrag Rajkovic (26 ans) quitte le Stade de Reims pour le Real Majorque, qui s'était montré intéressé ces derniers jours. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé par les deux parties mais la presse espagnole parle d'un chèque de 4,5 millions assorti d'un pourcentage de 30% sur une future revente. L'international serbe (28 sélections) s'engage avec le club baléare pour les quatre prochaines saisons.

La suite après cette publicité

«Rajkovic a joué les trois dernières saisons en Ligue 1 avec le Stade de Reims, étant l'un des gardiens les plus remarquables de la compétition. Il a fait un total de 102 apparitions dans le championnat de France et a également de l'expérience dans les compétitions européennes. (...) Il est également gardien de but pour l'équipe nationale senior de Serbie, avec laquelle il a fait un total de 28 apparitions. La Serbie est l'une des équipes qui participent à la Coupe du monde de cette année au Qatar», peut-on lire dans le communiqué.