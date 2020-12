PSG : Thomas Tuchel livre les clés tactiques de son nouveau système

Thomas Tuchel aurait-il trouvé sa bonne formule ? Après avoir testé le 4-4-2 et le 4-3-3 qui n'offraient pas toujours les bonnes garanties, l'entraîneur du PSG s'est laissé tenté par le 3-5-2 lors des derniers matches. Le constat est clair, depuis cette formule utilisée à l'heure de jeu au retour contre Manchester United, le bloc équipe semble plus cohérent, offrant plus de libertés offensives aux stars de l'équipe que sont Neymar et Kylian Mbappé, et leur demandant moins d'efforts défensifs.

À Old Trafford, Bakker était entré à la place de Moise Kean à l'heure de jeu, quand le bateau parisien tanguait sérieusement. Danilo était redescendu d'un cran entre Marquinhos et Kimpembe. Son absence dans l'axe dégageait plus d'espaces aux pistons dans les couloirs pour mieux contre-attaquer. À Montpellier (victoire 3-1) le week-end dernier et lors de la réception de Basaksehir en Ligue des Champions (succès 5-1), Tuchel décidait d'aligner ce système dès le coup d'envoi.

«On se soucie de cette connexion entre Kylian (Mbappé) et Neymar»

«On cherche toujours une solution pour tout le monde. On pense à l’équipe et en même temps on se soucie de cette connexion entre Kylian (Mbappé) et Neymar pour avoir la possibilité de jouer ensemble. S’ils jouent en 4-4-2, ils sont ensemble mais plus à gauche. En 3-5-2, ils jouent ensemble mais dans une position plus axiale. On réfléchit beaucoup car ce sont deux solutions où il doit y avoir un sentiment naturel pour les joueurs» entame un Tuchel plus relâché que les semaines précédentes.

«Il faut accepter que des connexions existent ente Verratti, Kylian et Ney. Il faut qu’ils soient proches. À un moment, on a décidé d’avoir un 3-5-2 pour défendre en avançant et de manière plus agressive. Ça nous donne de la confiance et des capacités supplémentaires. Il y a toujours deux choses: comment on joue ? La structure mais aussi comment on fait vivre cette structure et ça ce sont les joueurs qui le font » explique l'Allemand en conférence de presse.

Face à l'OL (rencontre à suivre demain soir en live sur FM), nul doute qu'il devrait à nouveau employer ce système qui semble convenir aux joueurs. Le 4-4-2 et le 4-3-3 donnaient cette impression de couper l'équipe en deux, laissant les joueurs offensifs se débrouiller seuls et le reste du bloc défendre seul. Neymar et Mbappé sont désormais plus libres mais alors que faire d'un Angel Di Maria, laissé sur le banc de touche ? L'Argentin pourra-t-il récupérer une des places du milieu de terrain, tout en garantissant un équilibre défensif ? Réponse aux prochaines rencontres.