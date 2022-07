Gabriel Jesus explique le choix Arsenal

La suite après cette publicité

Des adieux émouvants. Après cinq années de bons et loyaux services, Gabriel Jesus (25 ans) a quitté Manchester City ce lundi. Le Brésilien a publié un message sur son compte Twitter officiel pour remercier les Skyblues. «Merci Manchester City et toutes les personnes qui ont fait de ce club ma vie pendant toutes ces années. Il est temps de vivre un nouveau rêve ! Merci Manchester City», a écrit l'attaquant. Peu de temps après, Arsenal a publié un communiqué de presse pour annoncer l'arrivée de son nouveau numéro 9. Jesus a signé un contrat long terme avec les Gunners.

La présence d'Arteta a joué

Dans la foulée, les Londoniens ont publié sur leur site officiel la première interview de leur nouvelle recrue. Ce dernier en a dit plus sur son choix. Et sans grande surprise, la présence de Mikel Arteta, entraîneur principal et ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, a pesé. «Nous avons parlé à plusieurs reprises du club, des joueurs, du projet et de l'avenir. Je crois à 100% en Mikel. J'ai passé de très bons moments avec lui avant, c'est un très bon gars et un très bon entraîneur aussi». Arsenal et Mikel Arteta, qui a mouillé le maillot, ont frappé un grand coup.

Heureux de retrouver un coach et un homme avec lequel il s'est toujours bien entendu, Gabriel Jesus a expliqué ensuite : «il m'a beaucoup aidé [à Manchester City]. Nous restions toujours ensemble après les séances d'entraînement et faisions des exercices de finition ou quelque chose comme ça. C'est un gars très intelligent et c'était un joueur incroyable, donc il connaît des choses et peut m'apprendre ou enseigner aux jeunes joueurs.» L'avant-centre auriverde a aussi avoué qu'il avait toujours eu un petit faible pour Arsenal, un club qu'il a regardé à la télévision lorsqu'il était enfant.

Arsenal était sa priorité

«J'ai suivi Arsenal quand j'étais jeune à cause de [Thierry] Henry. Évidemment, je n'ai pas suivi trop d'équipes européennes, mais quand j'ai vu certains des joueurs qui jouaient ici, je me suis dit "wow, ce club est grand". Quand j'ai joué contre Arsenal, je regardais l'Emirates Stadium et je me suis dit que c'était un très bon stade. Donc je suis très excité de jouer ici». Il aurait pu d'ailleurs rejoindre d'autres clubs de Londres puisque Tottenham et Chelsea avaient un oeil sur lui durant ce mercato. Mais sa priorité a toujours été Arsenal.

«Je suis tellement content de signer pour ce grand club. Depuis le premier jour où j'ai su que je pouvais venir jouer pour Arsenal, j'étais content. Je connais le staff, je connais des joueurs, des Brésiliens. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de haut niveau. Ils sont jeunes et je suis encore jeune aussi, donc je suis si heureux d'être là pour aider. Je viens pour aider, pour apprendre aussi et pour essayer de faire de mon mieux (...) Nous devons y aller avec tout le monde ensemble, il n'y a pas d'autre moyen de gagner des choses. Quand vous avez une bonne relation en dehors du terrain, l'intérieur fonctionne automatiquement, et c'est ma mentalité». Un discours qui doit faire plaisir aux fans d'Arsenal qui espèrent rêver plus grand cette saison.