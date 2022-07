Matthijs de Ligt a choisi son futur club !

«Terminer quatrième pendant deux années consécutives n’est pas suffisant, la Juventus le sait aussi. Donc, étant la Juventus, nous devons faire des pas. Je suis un joueur de la Juventus, donc je suis concentré là-dessus. Il y a des discussions en cours entre la Juventus et moi. Une fois que le bon moment arrivera, je déciderai de prolonger ou de regarder plus loin». Voici ce que déclarait récemment Matthijs de Ligt, sous contrat jusqu'en juin 2024 du côté de la Juventus Turin.

Incertain quant à son avenir et référence à son poste, le défenseur international néerlandais (38 sélections, 2 buts) fait d'ailleurs l'objet de belles convoitises durant ce mercato estival. Comme nous vous le révélions dernièrement, la direction de Chelsea a d'ailleurs mis les bouchées doubles et elle s'estime confiante pour s'offrir les services du gamin de Leiderdorp. Oui mais voilà, un autre candidat est entré dans la danse et semble en mesure de complètement changer la donne.

Les dirigeants munichois ont convaincu Matthijs de Ligt !

Selon les dernières informations de Sky Sport, confirmées par différents médias allemands, le Bayern Munich aimerait lui aussi attirer l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Sous le charme de son profil et bien décidé à en faire le patron de sa défense, Julian Nagelsmann a semble-t-il trouvé les mots puisque le principal intéressé serait désormais également convaincu par le projet bavarois. Séduit par les échanges qu'il a eu avec Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du Bayern, De Ligt serait désormais sûr de lui.

Direction le Bayern Munich où il retrouverait ses amis Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui, également passés par l’Ajax Amsterdam. Déjà intéressé à l'été 2019, le Rekordmeister semble donc toucher au but. Méfiance tout de même puisqu'il faudra sortir le chéquier. Si la clause libératoire du joueur est fixée à 120 millions d'euros, le club du Piémont serait prêt à discuter aux alentours des 80 millions. Un montant qui semble, pour l'heure, problématique pour les dirigeants munichois qui aimeraient conclure l'affaire pour 60 M€ maximum. De plus, Chelsea serait toujours en pole dans ce dossier. Affaire à suivre...