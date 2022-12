CdM 2022 : l'hommage de Luka Modrić à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Il y a ceux qui ont la défaite amère et ceux qui savent la reconnaitre. Après le succès de l'Argentine face à la Croatie (3-0), Luka Modrić s'est exprimé quant à Lionel Messi, auteur d'une véritable masterclass ce mardi. Et pour le capitaine des Vatreni, le constat est on ne peut plus simple.

« J'espère que Messi remportera cette Coupe du monde, c'est le meilleur joueur de l'histoire et il le mérite », a déclaré le numéro 10 à propos de son homologue sud-américain. Un signe de reconnaissance venu d'un très grand joueur à l'encontre d'un autre très grand joueur, qui auront tous deux marqué le football moderne de leur empreinte.