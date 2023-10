OM-OL : John Textor raconte l’attaque du bus lyonnais

Présent en zone mixte quelques minutes après l’officialisation du report de la rencontre opposant initialement l’OM à l’OL, John Textor est revenu sur les graves incidents en marge de ce choc. Pour rappel, le car lyonnais a été attaqué et Fabio Grosso - ainsi que l’un de ses adjoints - ont été blessés. Des incidents dramatiques détaillés par le dirigeant lyonnais.

La suite après cette publicité

«Nous déplorons que le match n’ait pas eu lieu et que la sécurité de nos joueurs n’a pas été bonne. Je devais en parler car certains joueurs sont effrayés. Regardez l’état du bus. Tout le côté est explosé, même des projectiles ont été lancés au-dessus des voitures de police. On est en colère», lançait l’intéressé avant de conclure en donnant des nouvelles plutôt rassurantes de son coach. «Fabio va bien, il va mieux, c’est un garçon solide, il a été bien pris en charge par les médecins ici. Je le répète, on n’a pas demandé à annuler le match mais en voyant le coach, on a tous été choqués. La vitre du car qui était proche de Fabio Grosso a explosé. Fabio a ensuite pris une bouteille de bière dans la tête. Ses blessures viennent de là… C’est inadmissible».