OM : Roberto de Zerbi nourrit ses premiers regrets

La pilule ne passe toujours pas pour Roberto De Zerbi. Malgré le sursaut d’orgueil face à l’AS Monaco la semaine passée (2-1) et l’enchaînement des résultats positifs des Olympiens hors de leurs bases, le technicien italien n’en démord pas concernant les points perdus bêtement à l’Orange Vélodrome. «En termes de points, si on avait réédité les mêmes performances à la maison qu’à l’extérieur, on aurait quatre ou cinq points de plus, on serait au même niveau que le Paris-SG. On a beaucoup gaspillé au Vélodrome, face à Reims, Angers… On n’était pas dedans, on était bloqués. Cela m’énerve, cela m’attriste. Mais on travaille sur cela», a promis l’ancien entraîneur de Brighton.

Une frustration d’autant plus importante que l’OM est actuellement la meilleure équipe des cinq grands championnats à l’extérieur - devant le Bayern Munich et Liverpool (2 et 3e) - avec une moyenne de 2,63 points pris par rencontre disputée loin du Boulevard Michelet. À l’exception du faux pas face à Strasbourg (défaite 1-0 à la Meinau), les Olympiens réalisent un début d’exercice parfait à l’extérieur (7 victoires, 1 défaite). Une performance gâchée par les déboires phocéens au Vél’. «Nous ne sommes jamais tranquilles. Mais les joueurs s’expriment mieux à l’extérieur. Il faut qu’à domicile, on se sente chanceux et privilégiés de jouer devant un public tel que le nôtre», a insisté Roberto De Zerbi après la victoire face aux Verts au stade Geoffroy-Guichard (2-0).