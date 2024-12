Liverpool : Arne Slot rassure pour Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold n’est pas encore parti. Buteur lors de la gifle infligée à West Ham par Liverpool (5-0), le latéral anglais a réalisé une célébration qui n’a pas manqué de faire réagir… même son entraîneur.« Non, je ne pense pas que ce soit négatif du tout. Il a très bien joué. Il a marqué un beau but et la façon dont il a célébré son but en dit probablement assez long (sur sa situation, ndlr) », a lancé Arne Slot en conférence de presse après le match.

Pour rappel, le joueur formé chez les Reds est poursuivi avec insistance par le Real Madrid et certaines rumeurs venues d’Espagne évoquent même un accord quasi-total entre le joueur et le club merengue. Buteur ce soir, l’international anglais (33 sélections, 4 buts) a célébré en mimant une bouche qui parle proche de son oreille, comme pour demander aux spéculateurs de stopper leur petit jeu. Une chose est sûre, son geste énigmatique n’est pas près de calmer les discussions autour de son avenir.