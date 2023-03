Karim Benzema joue gros avec le Real Madrid, le FC Barcelone lance les grandes manœuvres pour Lionel Messi

Benzema est prêt pour la fin de saison

En Espagne, à Madrid, Karim Benzema fait la Une de Marca ! Le quotidien madrilène annonce que l’attaquant merengue est «prêt pour le sprint final» de la saison. «Benzema a profité de cette pause pour se ressourcer et est à son meilleur niveau. L’attaquant a travaillé dur ces deux dernières semaines pour améliorer sa condition physique. Madrid a besoin de sa meilleure version.» La Casa Blanca espère que ses soucis physiques sont derrière lui désormais car il est attendu au tournant pour aider son équipe à remporter des titres.

Le Barça fonce sur Messi mais pas que…

Toujours en Espagne où comme souvent c’est du mercato qui fait les gros titres, c’est le cas sur la couverture de Mundo Deportivo qui rêve et insiste pour un retour de Lionel Messi au FC Barcelone ! Et le quotidien catalan annonce que le club blaugrana lance une «grande offensive» pour faire revenir le champion du Monde argentin. «Le Barça s’efforce de le convaincre de revenir gratuitement, profitant du fait qu’il n’a pas renouvelé son contrat avec le PSG. La direction compte sur lui dans leur planification, tandis que le PSG fait des pieds et des mains pour le renouveler et que Leo est en attente.» Le septuple Ballon d’Or joue la montre et attend la fin de saison pour se décider afin de se laisser toutes les possibilités. En tous cas, le Barça ne lâche pas l’affaire et est déterminé à faire revenir la Pulga la saison prochaine. Mais cela n’empêche pas le club blaugrana d’avancer sur d’autres dossiers. Comme l’indique Sport sur sa Une ce matin, il y a une «opération» pour recruter un attaquant l’été prochain. «Le Barça veut bloquer la signature de Vitor Roque, qu’il considère comme stratégique. L’intention est de le faire cet été, même si son incorporation pourrait être repoussée d’un an en raison du "fair-play". Le prêt d’Aubameyang serait une solution pour la saison prochaine, mais Chelsea ne lui faciliterait pas la tâche», rapporte le quotidien. Bref, le Barça va avoir du pain sur la planche cet été !

Chelsea veut André Onana

Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où là aussi le mercato fat les gros titres ! Ce matin, La Gazzetta dello Sport annonce que «Chelsea se jette sur André Onana», le gardien de l’Inter. «Onana change l’Inter», indique le journal au papier rose. «Chelsea veut le gardien» et est prêt à y mettre le prix, car le quotidien évoque un chèque de 40 M€ pour recruter le Camerounais. Ce qui permettrait aux Nerrazzuri de «pouvoir recruter cet été» avec cette manne financière à disposition. Chelsea va devoir se montrer convaincant alors qu’Édouard Mendy est sur le départ chez les Blues.