Gédéon Kalulu à Lorient

En fin de contrat avec l'AC Ajaccio, Gédéon Kalulu (24 ans) a décidé de rejoindre le FC Lorient. Le latéral droit s'est engagé pour les quatre prochaines saisons soit jusqu’en juin 2026.

« C’est avec un grand plaisir que je m’engage avec le FC Lorient, un club qui a vu passer de nombreux ajacciens par le passé qui poursuit et son implantation en Ligue 1. Cette arrivée est une suite logique dans ma carrière, une nouvelle étape importante puisque je vais faire premier pas au plus haut niveau national. J’ai hâte de débuter cette saison avec mes nouveaux coéquipiers et découvrir l’ambiance du stade du Moustoir. Les supporters ont joué un grand rôle l’an passé pour le club et il me tarde de les rencontrer. J’espère être à la hauteur des attentes que le club et ses dirigeants ont placé en moi. Le challenge est excitant, à moi de le relever », a-t-il confié tout sourire aux médias officiels du club breton.