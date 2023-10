OM-OL : les supporters marseillais dénoncent aussi les débordements

Alors que la rencontre entre l’OL et l’OM a été reportée en raison du bus lyonnais caillassé et de la grave blessure dont souffre l’entraîneur des Gones Fabio Grosso, certains supporters marseillais se sont arrêtés aux micros de nos confrères de Prime Vidéo pour dénoncer l’attitude de cette minorité de fans de l’OM qui ont gâché cette affiche tant attendue : «Déçu, en plus on a fait beaucoup de route pour venir voir le match et match annulé comme ça pour un caillassage de bus, franchement on est dégoûté», a affirmé un premier supporter marseillais interrogé, avant que son comparse ne poursuive en disant : «dégoûté, dégoûté de la bêtise de certains supporters qui gâchent le spectacle de 60 000 personnes».

«Moi je vais dire aux supporters marseillais qui ont fait ça, ils sont derniers du classement, il n’y avait pas lieu de faire tout ça, toutes ces conneries, franchement c’est du n’importe quoi de caillasser un bus. En attendant, le problème ce sont les 60 000 personnes qui doivent rentrer chez eux, des gens qui ont fait des kilomètres, des milliers de kilomètres pour venir au stade, à cause de petits cons qui ont caillassé un bus. Ca sert à rien de faire ça, vous pénalisez 60 000 personnes», a fustigé un autre supporter marseillais qui n’a pas mâché ses mots.