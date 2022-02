Matches amicaux féminins : portée par Marie-Antoinette Katoto, la France s'impose contre le Brésil

A l'occasion du deuxième match du Tournoi de France, les Bleues affrontaient le Brésil au Stade Michel-d'Ornano (Caen) ce samedi à 21h10. Tenante du titre de cette compétition amicale - qu'elle avait remportée pour son inauguration en 2020 - la France restait sur un succès inaugural probant contre la Finlande mercredi dernier (5-0), grâce notamment à un doublé de Renard. En face, les Brésiliennes sortaient d'un nul (1-1) face aux Pays-Bas, finalistes de la Coupe du monde 2019, championnes d'Europe en titre et adversaire final des Bleues. Remplaçante face aux Finlandaises et jamais dans le onze de départ depuis le 21 octobre 2016 et ce match amical face à l'Angleterre (0-0), Kheira Hamraoui faisait son grand retour dans le 4-3-3 aligné par Corinne Diacre et prenait donc place dans l'entrejeu aux côtés de Geyoro et Toletti, la joueuse de Levante. Sur le banc avec le Brésil, mercredi, Marta récupérait quant à elle son brassard et sa place en attaque, en duo avec Debinha, dans un 4-4-2 concocté par Pia Sundhage.

La suite après cette publicité

Une rencontre qui démarrait d'ailleurs idéalement pour «la Rainha» - qui célébrait, ce soir, ses 36 printemps - puisqu'elle ouvrait le score sur penalty d'une magnifique panenka après une faute de... Hamraoui (0-1, 19e). Une joie de courte durée car dans la foulée l'inévitable Katoto, profitant d'une erreur de la gardienne adverse, remettait les deux sélections à égalité (1-1, 23e). Un 20ème but en 25 sélections pour celle qui est déjà meilleure buteuse de D1 féminine avec le PSG (15 réalisations). Inquiétées et bousculées dans le jeu, les Bleues parvenaient malgré tout à conserver ce score nul à la pause. Au retour des vestiaires, la France se montrait plus dangereuse et si Toletti trouvait le bout des gants de la gardienne brésilienne (52e), Katoto ne se faisait quant à elle pas prier pour reprendre le ballon de Diani et s'offrir un doublé (2-1, 59e). En contrôle en fin de rencontre, les Bleues conservaient leur avantage pour s'imposer (2-1). Prochain rendez-vous pour la France ? Mardi prochain à 21h10 face aux Pays-Bas pour clôturer cette compétition amicale.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la France

Le 1⃣1⃣ de départ de l'Equipe de France pour affronter le Brésil !#FRABRE 🇫🇷🇧🇷 | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/5d9BxuPe4m — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 19, 2022

Le XI du Brésil