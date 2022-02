Amical (F) : la France l'emporte facilement sur la Finlande

C'était le top départ du Tournoi de France ce mercredi avec une première rencontre entre les Bleues de Corinne Diacre et la Finlande. Au stade Océane du Havre, les Françaises se sont facilement imposées 5-0, grâce notamment un doublé de Wendie Renard (33e, 90e). Westerlund avait lancé les hostilités avec un but contre son camp (12e), puis Malard (15e) et Geyoro (57e) ont achevé le succès des leurs.

Voilà un tournoi amical parfaitement lancé pour les Bleues de Kheira Hamraoui, de retour pour la première fois depuis son agression en novembre et entrée à l'heure de jeu. L'Équipe de France affrontera le Brésil samedi prochain et les Pays-Bas le mardi 22 février. Ce tournoi constitue la dernière grande préparation avant l'Euro qui a lieu en Angleterre cet été (du 6 au 31 juillet).