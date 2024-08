La FIFA invite au dialogue à propos de son calendrier

En conflit avec le syndicat des joueurs et l’association des ligues à propos de son calendrier trop chargé, la FIFA s’est exprimé ce jeudi, invitant les deux instances au dialogue. «La Fifa a réitéré aujourd’hui (jeudi) son invitation à rencontrer l’Association des ligues mondiales et la Fifpro pour discuter du calendrier, n’ayant reçu aucune réponse à une lettre du 10 mai 2024», a notamment assuré le porte-parole avant de revenir sur l’intention de la Fifpro Europe et l’association des ligues de saisir la Commission européenne.

La suite après cette publicité

«Il existe une voie plus productive pour le football que la menace d’une action en justice et l’offre d’engager un dialogue reste sur la table». Pour rappel, le futur Mondial des clubs à 32 équipes, nouvelle compétition organisée à l’été 2025 aux États-Unis, est au coeur du conflit. Un tournoi qui, pour ses détracteurs, rend «un calendrier international au-delà de la saturation, (…), devenu intenable pour les ligues nationales et dangereux pour la santé des joueurs». De son côté, la FIFA se défend, affirmant que «le calendrier avait été approuvé à l’unanimité» lors d’un conseil où siégeaient des représentants du football européen.