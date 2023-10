Marco Verratti lâche ses vérités sur son départ du PSG

La suite après cette publicité

Son départ à Al-Arabi, six mois après avoir été prolongé par le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026, en a surpris plus d’un. Embarqué dans le grand coup de balai donné par le club de la capitale l’été dernier, Marco Verratti a quitté les Rouge et Bleu par la petite porte. À 30 ans, le milieu de terrain italien connaissait une baisse de régime dans ses performances depuis plusieurs mois, mais il n’a pas eu l’occasion de prouver sa valeur à Luis Enrique.

Parti sans avoir joué un dernier match au Parc des Princes, Petit Hibou a fait couler beaucoup d’encre. Pour expliquer son départ en catimini, les versions se sont entrechoquées. Certains ont dit que la décision venait de tout en haut, quand d’autres ont affirmé que c’est Luis Enrique qui ne voulait pas d’un Verratti en perte de vitesse dans son effectif. Pour la première fois depuis qu’il a rallié le Qatar, l’international transalpin (55 sélections, 3 buts) a pris la parole pour dire ses vérités dans un long entretien accordé à L’Équipe.

« Je suis quelqu’un de sincère, je dis ce que je pense. Ils ont fait pareil. À la reprise, j’ai eu un entretien avec le coach, il m’a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C’est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG. Je n’y ai pas vu une décision personnelle. Je n’ai jamais eu d’ennemis dans la vie, je préfère les choses claires », a-t-il confié, en ajoutant qu’il n’avait rien contre l’Espagnol, un coach avec lequel il assure avoir entretenu de bonnes relations.

En revanche, Luis Enrique ne semble pas avoir donné d’explications à Verratti pour justifier sa décision. « Non, juste qu’il voulait changer. Que j’avais fait beaucoup d’années ici, qu’il voulait quelque chose de nouveau. » Mis à la porte, l’Italien a enfin expliqué pourquoi il est allé au Qatar, alors qu’il avait encore les jambes pour rebondir dans un club prestigieux en Europe. « Je voulais vivre une expérience différente. Je n’avais pas envie d’aller dans une autre équipe en Europe où j’aurais pu affronter le PSG. Je voulais que ce soit ma dernière équipe. » Les supporters parisiens apprécieront.