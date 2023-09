Le scandale des jeunes du Real Madrid secoue l’Espagne, le malaise Anthony Martial enfle à Manchester United

«Scandale chez les Merengues»

En Espagne, la Liga reprend ce week-end, mais ça ne sera pas de tout repos pour le Real Madrid qui est éclaboussé par un scandale sexuel à cause de jeunes de son centre de formation. Comme le rapporte AS ce matin : «Quatre jeunes joueurs du Real Madrid font l’objet d’une enquête.» Selon les informations sorties hier soir, plusieurs joueurs auraient filmé une jeune fille mineure à son insu pour ensuite se l’envoyer sur les réseaux sociaux. Les noms n’ont pas filtré, mais il s’agirait de deux joueurs de l’équipe réserve et d’un de l’équipe C. L’enquête de la police a démarré après qu’une plainte a été déposée le 6 septembre dernier à Mogan, aux îles Canaries, par la mère d’une mineure qui a également fait savoir que l’un des agresseurs aurait filmé sa fille. Cela fait aussi la Une de Marca qui relaye l’information. Tout comme Mundo Deportivo qui parle de «scandale chez les Merengues» ! De son côté, le Real Madid est sorti du silence concernant cette sombre affaire et a déclaré via un communiqué : «Le Real Madrid annonce avoir appris qu’un joueur du Castilla et trois joueurs du Real Madrid C ont fait une déclaration à la police concernant une plainte pour la prétendue diffusion d’une vidéo privée sur WhatsApp. Lorsque le club aura une connaissance détaillée des faits, il adoptera les mesures appropriées», a ainsi confié le club. Affaire à suivre…

«Martial est contrarié» à Manchester United

Manchester United doit gérer des dossiers sensibles ces derniers temps et ce n’est pas terminé car comme le rapporte The Sun : «Anthony Martial est contrarié» ! Le malaise enfle entre l’international français et son coach… Ce jeudi, Martial s’est pointé au centre d’entraînement de son club peu avant 9h du matin pour l’entraînement, sauf que celui-ci avait été déplacé à 12h30 mais Martial n’aurait pas été prévenu rapporte le tabloïd. Martial serait donc resté à Carrington à peu près 5 minutes, ce qui a eu le don d’agacer particulièrement l’attaquant ajoute le tabloïd. Plus globalement, cela symbolise sa gestion depuis le début de saison, note le journal qui estime que la relation entre Ten Hag et Martial n’est plus si fluide. Le Français vivrait mal l’arrivée et la concurrence à venir de Rasmus Højlund, recruté 80 M€ cet été en provenance de l’Atalanta.

Le Barça a déjà une cible pour 2024

Le FC Barcelone se positionne déjà sur le prochain mercato estival ! Celui de cette année vient seulement de se terminer mais le club catalan a déjà quelques idées en tête. Selon le journal Sport, il y a «l’option Nico Williams», le joueur de l’Athletic Bilbao. «Le Barça considère l’ailier basque comme une grande opportunité de mercato lorsqu’il sera libre en 2024. Le club blaugrana est conscient que l’Athletic travaille depuis un certain temps pour renouveler le joueur.» Xavi aime beaucoup le profil du joueur de 21 ans. Il viendrait apporter des solutions différentes pour ce que veut mettre en place Xavi sur le plan offensif… Et surtout, ce serait un sacré coup si le Barça arrive à le recruter sans payer la moindre indemnité de transfert. Affaire à suivre !