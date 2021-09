Liga : Radamel Falcao et le Rayo enfoncent un peu plus Getafe

A l'occasion de la 5e journée de Liga, le promu du Rayo Vallecano accueillait une équipe de Getafe mal en point. Les locaux restaient sur une victoire et un nul, alors que leurs adversaires avaient enchaîné quatre revers consécutifs. À Vallecas, dans la banlieue madrilène, les Franjirrojos ont profité d'un penalty provoqué par Djene - le 10e provoqué par le Togolais depuis la saison 2017/2018 - pour ouvrir le score par Oscar Trejo, devant leur public (1-0, 9e).

En seconde période, le Rayo a fait la différence à l'approche des 10 dernières minutes. Pathé Ciss a d'abord doublé la mise (2-0, 78e), avant d'offrir le ballon du 3-0 à un certain Radamel Falcao ! Apparu pour la toute première fois sous les couleurs franjirrojas dix minutes plus tôt, le Colombien a crucifié le portier de Getafe d'un tir parfaitement croisé (3-0, 82e). Pour ne rien arranger, Enes Unal a manqué l'opportunité de réduire l'écart au score sur penalty (85e). Le Rayo enchaîne et se place 7e. Avec 5 défaites en 5 matches, Getafe est lanterne rouge.

Le classement de La Liga.