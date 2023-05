Monaco : Philippe Clement allume ses joueurs

La suite après cette publicité

Monaco pensait avoir fait le plus dur. Vendredi soir, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont ouvert le score dès l’entame de match sur pénalty. Mais ils ont été finalement renversés par les Lyonnais, bien aidés par un super Rayan Cherki (voir vidéo). Après la rencontre, Philippe Clement était déçu et agacé en conférence de presse.

«Nous devons nous regarder. On commence parfaitement avec ce penalty et ensuite après, nous avons eu les meilleures occasions. Nous avions une bonne organisation, un bon jeu mais on encaisse un but et ça change dans les têtes de plusieurs joueurs. Et ce n’est pas la première fois. En deuxième mi-temps, nous ne sommes plus la même équipe (…) On a une équipe très jeune avec moins d’expérience de ces moments difficiles. On doit apprendre des choses. On a deux grands matches à venir avec notre destin entre les mains. Tu dois réagir, pas baisser la tête. Ça a été le cas de trop de joueurs mais ça doit changer.» Il le faudra si l’ASM veut terminer en beauté sa saison.

À lire

Monaco : le message fort de Philippe Clement