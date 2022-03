MU : l'énorme coup de gueule de David De Gea

Présent depuis décembre 2011 dans les cages de Manchester United, David De Gea a connu le dernier titre de champion du club sous les ordres de Sir Alex Ferguson en 2013. Depuis, le club mancunien ne parvient pas à relever la tête et cette saison sera la cinquième consécutive sans trophée. Le portier espagnol semble atteint par la situation : «nous sommes à nouveau éliminés, une autre mauvaise année pour nous, c'est très, très dur. Cela fait trop d'années sans aucun trophée. Nous voulons réaliser de bonnes choses, nous battre pour des trophées. Nous ne voulons pas seulement jouer pour le top 4, et y être, sortir de la Ligue des champions en huitième de finale.»

Dans The Telegraph, celui qui a démarré sa carrière en professionnel chez son bourreau du jour, l'Atlético de Madrid, demande à ses coéquipiers de faire plus pour le club : «nous avons besoin de beaucoup plus de la part de tout le monde parce que ce club est trop grand pour là où nous sommes maintenant. Nous sommes loin de nous battre pour les places en Premier League et en Ligue des champions. Nous avons besoin de beaucoup plus de la part de tout le monde,» avant de conclure : «voilà où nous en sommes pour le moment, c'est une situation difficile. Nous devons continuer à nous battre, à faire de notre mieux, mais c'est encore un moment difficile. Je suis triste pour les fans et pour tout le monde.»