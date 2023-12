PSG : Daniel Riolo retourne sa veste avec Bradley Barcola

Daniel Riolo a changé d’avis. Il y a deux semaines, le journaliste de RMC Sport avait taillé le jeune Bradley Barcola après sa prestation face à Newcastle. « On parle de Ligue des champions, il ne peut pas se comporter comme il l’a fait ! Il a le niveau Youth League ! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n’est pas foutu de marquer ! Barcola il en mange cinq, elles sont plus grosses que nous réunis.» Puis, il a lancé un défi à l’ancien joueur de l’OL avant le choc face au Borussia Dortmund.

Titulaire hier au Signal Iduna Park, Barcola a visiblement convaincu Riolo qui a lâché au micro de RMC Sport : «Barcola, je pense que c’est un joueur d’avenir mais qui doit réellement progresser. Je pense qu’il n’est pas encore complètement prêt pour ce niveau-là.» Le journaliste est beaucoup moins virulent avec le jeune joueur de 21 ans.