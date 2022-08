JT Foot Mercato : le FC Barcelone est au cœur de toutes les manœuvres du mercato

La suite après cette publicité

Un avenir trouble à Barcelone

Les pensionnaires du Camp Nou sont inquiets. Selon eux, l'Atlético de Madrid va tout faire pour ne pas lever l’option d'achat pour Antoine Griezmann, et donc, le renvoyer à Barcelone. Mais hier, après le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des Champions, le président Enrique Cerezo a fait une mise au point sur ce dossier. «Griezmann est un joueur important de l'effectif et je pense qu'étant un joueur de l'effectif, il est dans l'effectif. Il ne peut pas partir», a expliqué le président madrilène. Annoncé sur le départ pour permettre aux Blaugranas d'enregistrer de nouvelles recrues, Memphis Depay pourrait quant à lui rester en Catalogne. Le Néerlandais aurait gelé toutes les négociations d'après Sport. Cette décision serait motivée par le départ imminent d’Aubameyang à Chelsea. Martin Braithwaite aussi devrait quitter le Barça. Selon Marca, les agents du joueur auraient demandé aux dirigeants de lui verser 5 millions d'euros, afin de rompre unilatéralement le contrat du Danois. Présent en conférence de presse, Pep Guardiola a, de son côté, jeté un grand froid sur la possible arrivée de Bernardo Silva. Pour lui, c'est certain : le Portugais va rester à City. Il assure d'ailleurs qu'aucune offre n'a été reçue de la part d'un quelconque club.

Le grand plan du Bayern

Le Bayern Munich met un énorme coup de pression à deux Français. Ces derniers temps, l'écurie allemande a dû batailler avec certains joueurs qui refusaient de prolonger. Les Bavarois n’ont clairement pas envie de revivre l’expérience, et s’occupent déjà des prolongations de Benjamin Pavard et de Lucas Hernandez. Les Français sont en fin de contrat dans deux ans, soit en juin 2024. Dans son podcast, Bild révèle que si jamais les champions du monde 2018 venaient à refuser les propositions émises par la direction munichoise, alors une vente à l'été 2023 ne serait pas écartée.

Les officiels du jour

La Juventus vient de boucler l'arrivée d'Arkadiusz Milik. L'Olympique de Marseille est tombé d'accord avec la Juve autour d'un prêt payant de 2 M€ avec une option d'achat de 8 M€. Puis l'OGC Nice s'offre un gros renfort offensif en prêt pour la saison à venir, en la personne de Nicolas Pepe. À la recherche d'un buteur capable de faire franchir un cap à son équipe, Eddie Howe peut, lui, souffler. Newcastle s'est offert la pépite suédoise Alexander Isak moyennant près de 70 millions d'euros. Enfin Dele Alli se relance en Turquie. L'international anglais vient d'être prêté pour une saison à Besiktas avec le numéro 11.