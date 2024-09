Al-Ittihad s’offre un joueur d’Al-Nassr

Le mercato n’est pas vraiment terminé. En effet, dans plusieurs pays, les transferts sont encore autorisés. C’est le cas en Arabie saoudite où le marché se ferme ce lundi. Et alors que l’on arrive dans le money-time, plusieurs escouades du royaume se pressent pour peaufiner leur shopping estival. C’est le cas d’Al-Ittihad.

La formation de Djeddah, menée par un Karim Benzema très ambitieux, s’est sérieusement renforcée cet été. Avec l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc, les hommes en jaune ont également vu Moussa Diaby et Houssem Aouar débarquer pour apporter un plus sur le pré. Ce lundi, Al-Ittihad s’est même offert un joueur d’Al-Nassr en la personne d’Abdulelah Al-Amri. Le défenseur de 27 ans arrive sous la forme d’un prêt d’un an.