L’accueil musclé du Parc des Princes réservé à Emiliano Martinez

Plus que quelques minutes avant le coup d’envoi de ce quart de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Aston Villa et la tension est montée d’un cran à l’heure l’échauffement.

La raison ? Tout simplement l’entrée sur la pelouse du Parc des Princes d’Emiliano Martinez. Seul, le gardien argentin des Villans a été accueilli par une bronca par le public parisien, comme il s’y attendait sûrement.