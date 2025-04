Emmanuel Petit massacre Emiliano Martinez et veut l’emmener chez le psychiatre

Les frasques à répétition d’Emiliano Martinez ont laissé un mauvais goût à Emmanuel Petit. Dans l’émission Rothen s’enflamme ce mercredi, le champion du monde 98 a pointé du doigt le comportement de l’Argentin, à chaque fois un peu plus provoquant selon lui, à l’égard du public français. Hier, lors de son arrivée à Paris pour y défier le PSG en Ligue des Champions avec Aston Villa, l’Argentin s’était présenté avec une casquette ornée de ses trophées remportés, et d’un coq, destiné aux Français toujours amers depuis la défaite en finale de Coupe du Monde 2022.

«Je reproche à Martinez de dépasser les bornes. Trop c’est trop, je suis le premier à accepter que le chambrage fasse partie du foot et de la vie d’une manière générale, mais il ne faut pas que ça tombe en permanence dans le dénigrement, il ne faut pas que ce soit irrespectueux, qu’on tombe dans le harcèlement, déplore Petit. On a l’impression qu’à chaque match, on s’attend à quelque chose de hors-limite avec lui. (…) Je pense que c’est un très bon gardien et qu’il n’a pas besoin de ça pour se donner une extrême motivation. Mais partout où il va, il laisse une image exaspérante de son comportement. Il a dit récemment dans une interview qu’il ne dépassait jamais les limites… Le garçon a besoin de suivre une psychothérapie, d’aller voit un psychiatre, parce qu’on n’a pas la même définition de ce qui est hors limite. Ce gars, franchement, il faut qu’il apprenne à se contrôler sur le plan émotionnel.»