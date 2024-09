Karim Benzema dévoile ses nouvelles ambitions avec Al-Ittihad

Depuis un an, Karim Benzema a exporté ses talents en Arabie saoudite. Nouvelle star d’Al-Ittihad, qui lui a offert un pont d’or pour l’attirer, le Français a réalisé une première saison assez difficile dans le Golfe. Parfois éclipsé par Abderrazak Hamdallah, l’enfant de Bron n’a pas su apporter son expertise technique et tactique dans le jeu des champions d’Arabie saoudite en titre. Sur le plan comptable, souvent secondaire dans la lecture d’une saison réussie pour le Nueve, ce dernier a suscité certaines déceptions malgré 13 buts et 8 passes décisives en 29 apparitions. En plus d’une situation sportive décevante avec aucun titre remporté, la légende du Real Madrid a également été épinglé comme étant au cœur de relations froides avec ses entraîneurs.

Finalement, que cela soit avec Nuno Espirito Santo ou Marcelo Gallardo, Al-Ittihad a toujours pris le parti de sa star française. Et alors que Laurent Blanc est arrivé cet été sur le banc de la formation de Djeddah, le Ballon d’Or du peuple a validé ce choix et le joueur affiche un visage plus rayonnant. Interrogé sur l’arrivée de son ancien coach en équipe de France au micro du Canal Football Club, Benzema a expliqué pourquoi il était heureux de la nomination du champion du monde 1998 sur le banc de son équipe : «sa philosophie du jeu me plaît beaucoup, c’est un jeu basé sur la construction. Partir de derrière pour marquer, ça me parle. Il est très proche des joueurs.»

"J’ai fait tout ce que j’ai pu pour renforcer l’équipe"

Nouveau coach, mais aussi nouveaux joueurs pour l’attaquant de 36 ans à Al-Ittihad. Cet été, le contingent francophone d’Al-Ittihad a été renforcé par les arrivées d’Aouar, Diaby et Rajkovic. Trois recrues de choix sur le pré mais aussi dans le vestiaire afin de mettre Karim Benzema dans les meilleures conditions. Interrogé sur cette nouvelle donne, le joueur formé à l’OL n’a pas caché qu’il était à l’origine de ce mercato taillé sur mesure : «Houssem (Aouar) je le connais bien de Lyon, il y a Moussa Diaby aussi que j’ai connu en équipe de France. « Rajko » (Predrag Rajkovic) c’est pareil, j’ai joué contre lui en Liga. Cette saison, c’est une nouvelle saison pour nous. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour renforcer cette équipe. On est dans les meilleures conditions.»

Avec tout ça pour l’accompagner vers le succès, l’erreur ne sera plus permise pour le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions en Arabie saoudite. Conscient qu’il est désormais attendu au tournant, Benzema a affirmé qu’il était tout à fait capable de gérer la pression, comme il le fait depuis des années : «la pression, je l’ai depuis que j’ai 8 ans, elle est montée et s’est transformée en ambition. Cette saison ce n’est pas de la pression, c’est de l’ambition pour moi. Je n’aime pas parler de l’année dernière, il y a eu beaucoup de problèmes. Le plus important, c’est de regarder droit devant.» Karim Benzema a prévenu !