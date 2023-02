Real Madrid : Rodrygo aurait dû signer au Barça

La suite après cette publicité

Il fait aujourd’hui les belles heures du Real Madrid, et pourtant, son destin aurait pu s’écrire à Barcelone. Dans une interview accordée au media Goal cette semaine, Rodrygo Goes est revenu sur son aventure madrilène depuis son arrivée au club en 2019. Il a notamment révélé que l’opportunité s’était présentée de façon impromptue, lui qui devait au départ s’engager avec le FC Barcelone.

«Quand mon père m’a annoncé la nouvelle… Je raconte toujours cette histoire. J’avais deux maillots : l’un du Barça et l’autre du Real Madrid et je devais choisir. C’était très facile pour moi de choisir. Mais tout était convenu avec Barcelone et c’était une surprise pour moi, je ne m’attendais pas à ce que le Real Madrid vienne. C’était une peur mais ensuite l’un des moments les plus heureux de ma vie», a confié l’international auriverde. 3 ans plus tard, le joueur de 22 ans s’est déjà greffé l’une des plus belles lignes à son palmarès : une Ligue des Champions, et dont il fut un grand artisan de la victoire la saison dernière. Les regrets n’ont pas lieu d’exister.

