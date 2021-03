Atlético : Simeone justifie la sortie de Suarez

La suite après cette publicité

Remplacé à la 60e minute hier lors de la défaite face à Chelsea, Luis Suarez n’a pas du tout apprécié sortir alors que son équipe était menée au score et qu’elle devait inscrire 3 buts au minimum pour espérer se qualifier. Angel Correa est entré à sa place et on ne peut pas dire que le choix s’est avéré payant puisque les Colchoneros n’ont pas réussi à inscrire un seul but. Pire, ils en ont même encaissé un nouveau en toute fin de match (Emerson, 94e).

Après la rencontre, Diego Simeone s’est expliqué sur ce choix. «J'ai cru ce que j'ai montré, qu'en mettant Llorente et Saúl sur l'aile, Lemar au milieu, Correa laissant Dembélé comme attaquant plus João derrière, on pouvait avoir plus de dynamique en attaque et ne pas mettre deux attaquants. Nous n'avons pas eu autant de jeu que l'autre jour contre Getafe, où les deux attaquants ensemble nous ont donné la possibilité d'avoir ce que nous voulions, mais être à l'extérieur de la surface à deux était difficile et nous avions besoin d'un autre moyen. Les fans doivent être blessés et déçus, comme il se doit. Demain ou vendredi au plus tard, nous devons nous remettre à zéro et réfléchir à ce qui nous attend avec humilité et travailler pour le faire avancer», a-t-il expliqué. Le buteur uruguayen traverse une série compliquée en Ligue des champions puisqu’il n’a pas inscrit le moindre but dans la compétition depuis son arrivée à l’Atlético cet été.