Ligue 1 : l'OL se fait rejoindre par Clermont en fin de match et ne gagne toujours pas

Un match à ne pas rater. Après son match nul contre le Stade Brestois 29 (1-1) et sa lourde défaite sur la pelouse d'Angers (0-3), l'Olympique Lyonnais n'avait déjà plus le droit à l'erreur ce dimanche lors de la réception du Clermont Foot 63 au Groupama Stadium, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Si les Gones étaient dans une mauvaise passe, les Clermontois vivaient eux un rêve éveillé pour leur première saison dans l'élite grâce à leurs victoires contre Bordeaux et Troyes (2-0 à chaque fois). Pour tenter de faire bouger les choses, Peter Bosz, qui avait envoyé un message à ses hommes vendredi, alignait un 4-2-3-1 avec la nouvelle recrue Emerson à gauche de la défense. En face, Pascal Gastien choisissait le même schéma tactique avec Bayo devant.

Dans une rencontre où le rythme était rapidement très élevé, les Rhodaniens créaient le danger grâce à des occasions d'Aouar (2e) et Dembélé (3e). C'était déjà chaud dans la surface clermontoise et le dernier nommé obtenait même un penalty pour une faute de Johan Gastien, fils du coach du CF63. Le joueur prêté à l'Atlético en 2020/21 transformait pour ouvrir le score (5e, 1-0). Un départ canon pour l'OL qui poussait encore avec une reprise d'Aouar (11e). Mais les Clermontois ne tremblaient pas. Car une minute plus tard, sur un corner côté droit, le malheureux Diomandé marquait contre son camp (12e, 1-1). Dessou tentait même de donner l'avantage aux siens, en vain (18e). Les 22 acteurs nous offraient un joli spectacle et Dembélé, en profitant d'une frappe repoussée par Desmas, marquait un doublé (21e, 2-1).

Elbasan Rashani, le cauchemar de l'OL

Les hommes de Peter Bosz montraient de belles choses, comme ceux de Pascal Gastien puisque Bayo manquait l'égalisation quelques instants plus tard (24e). Le ballon passait rapidement d'un camp à l'autre pour le plus grand plaisir des supporters présents sous le soleil. Et après des occassions de Toko Ekambi (27e), Berthomier (37e) et Hountondji (44e), l'OL et Lucas Paquetá brillaient. Après un une-deux avec Guimaraes, le Brésilien sollicitait Aouar pour la même chose avant de conclure du pied gauche cette sublime action (45e+1, 3-1). Un golazo qui permettait aux Lyonnais de regagner les vestiaires avec deux unités d'avance. La deuxième période démarrait comme la première pour les locaux, avec une opportunité pour le dernier buteur du jour (46e), mais les Clermontois n'étaient pas impressionnés. Après un tir de Dossou (47e), Allevinah tentait de relancer le CF63 (48e). Comme souvent, les Lyonnais n'attendaient pas pour répondre, et Aouar cherchait à créer le danger (50e) tout comme Toko Ekambi (53e).

Certainement fatigués par ce rythme effréné, les vingt-deux acteurs avaient derrière du mal à approcher les deux surfaces. Le rythme redescendait considérablement même si certaines séquences étaient tout de même intéressantes. Mais la rencontre s'emballait à la fin. Après plusieurs occasions des deux côtés, Rashani redonnait espoir à Clermont après un mouvement avec Bayo (80e, 3-2). De quoi faire trembler les Gones ? Certainement, mais ces derniers poussaient pour reprendre deux buts d'avance avec une dernière opportunité (89e). La victoire arrivait pour l'OL, jusqu'au temps additionnel et ce coup de tête de Rashani pour le 3-3 (90e+1) ! Le but du 4-3 pour les visiteurs n'étaient même pas loin avec ce tir trop croisé de Bayo (90e+3)... Sous les sifflets de leur public, les Gones perdaient encore deux points précieux avec ce match nul. L'OL passait 13e, le Clermont Foot 63 était deuxième au classement.