PSG : la nouvelle réponse lunaire de Luis Enrique sur Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse avant d’accueillir le Stade de Reims lors de la 25e journée de Ligue 1, Luis Enrique n’a, une fois de plus, pas échappé aux questions liées à Kylian Mbappé. Si la presse française n’a pas souhaité insister sur le sujet, un confrère d’El Chiringuito a, cependant, interrogé le technicien parisien sur la dernière déclaration du Bondynois qui assurait «avoir des problèmes», bien qu’ils ne soient pas liés au technicien espagnol.

La suite après cette publicité

«Non je ne lui ai pas demandé quels étaient ses problèmes», a tout d’abord lancé l’ancien sélectionneur de la Roja avant de répondre ironiquement sur un possible nouveau remplacement du numéro 7 parisien face aux Rémois. «Demain, on verra en fonction du soleil et de la météo, si le soleil est chaud ou pas». Pour les différents observateurs, il faudra donc patienter avant d’en savoir plus…

Pour cette rencontre, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Une victoire 2-0 du PSG face à Reims peut vous rapporter jusqu’à 578€.