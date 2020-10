LdC, tirage au sort : la réaction du Stade Rennais

Pour la première participation de son histoire en Ligue des champions, le Stade Rennais va affronter Chelsea, le Séville FC et Krasnodar. Un groupe E qui s'annonce relevé pour la formation bretonne. L'occasion également pour les pensionnaires du Roazhon Park de croiser sur leur chemin leur ancien gardien Edouard Mendy transféré à Chelsea. Interrogé au micro de RMC Sport, Julien Stéphan n'a pas caché sa satisfaction après ce tirage. « On est ravis bien sûr, on va retrouver Edouard. On s'était dit qu'on se retrouverait très vite pour la Ligue des champions. Ensuite il y a Séville le dernier vainqueur de la Ligue Europa. Et puis il y a Krasnodar qui a réussi à se qualifier. C'est un très bon tirage. On veut prendre de l'expérience, on essaiera de voler un maximum de points à ces équipes. On jouera avec bravoure et générosité pour ne pas avoir de regret et on verra où cela nous mènera, » a ainsi confié le technicien du Stade Rennais.

Interrogé au micro de Téléfoot, le président du club breton Nicolas Holveck a également réagi au tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions. «Vous savez, c’est notre première en Ligue des Champions. On savait que ce serait compliqué, on était content d’être dans ce groupe, on va être ambitieux, on va essayer de bien représenter la France et la Bretagne», a-t-il lancé avant de poursuivre. «Quand on participe à une compétition, c’est pour bien y figurer. On tire quand même le vainqueur de l’Europa League, Séville, qui a failli battre le Bayern en Supercoupe d'Europe, et Chelsea, qui a réalisé le plus gros mercato de l’été. Krasnodar, qui est une belle équipe, sera notre rival pour la troisième place. On va évidemment essayer d’embêter Séville et Chelsea», a-t-il conclu. Il n'y a plus qu'à !