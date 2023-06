Les premières pistes du Havre pour son mercato estival

Fort d’une saison exceptionnelle et après quatorze années d’attente, Le Havre est de retour dans l’élite du football français. Champions de Ligue 2, les Normands auront malgré tout fort à faire la saison prochaine pour éviter de redescendre directement, qui plus est avec le nouveau format à 18 équipes instauré pour l’exercice 2023-2024. Contraint par un budget très éloigné dès cadors du championnat de France, le HAC compte cependant jouer sa carte à fond lors du mercato estival.

Dans cette optique, Mathieu Bodmer, le directeur sportif des Havrais, s’active pour trouver plusieurs profils capables de performer en L1. Après le départ de son capitaine Victor Lekhal au Qatar, nous sommes en mesure de vous confirmer que l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a d’ailleurs entamé des discussions avec le milieu de terrain belge Brecht Dejaegere, en fin de contrat le 30 juin prochain du côté de Toulouse et qui partira libre au même titre que Branco Van den Boomen, Maxime Dupé et Stijn Spierings.

Dejaegere ciblé, Sidibé inaccessible ?

Comme indiqué par L’Equipe, reste désormais à savoir si la formation normande sera en capacité de s’aligner sur les demandes salariales de celui qui a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 35 matches avec les Violets. Par ailleurs, le quotidien français affirme que le HAC est également intéressé par Djibril Sidibé, récemment champion de Grèce avec l’AEK Athènes et sous contrat jusqu’en juin 2024. Auteur de 3 offrandes en 17 rencontres la saison passée, l’ancien Monégasque semble, cependant, inaccessible.

Selon nos dernières informations, le HAC aura bien du mal à s’aligner sur les exigences salariales du champion du monde 2018 et le dossier pourrait alors être refermé. Une chose est sûre, les pensionnaires du Stade Océane s’apprête à vivre un été décisif. Entre ambitions sportives et finances limitées, Mathieu Bodmer et son staff - le directeur sportif adjoint Mohamed El Kharraze et le data analyst Julien Momont - devront faire preuve d’ingéniosité.