EdF, PSG : Didier Deschamps entretient le suspens avec Mbappé et Kimpembe

Demain, les dirigeants du Paris Saint-Germain auront sûrement un oeil sur la composition de départ de l’équipe de France face à la Croatie. En effet, deux de leurs joueurs, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, ont joué la rencontre en Suède et pourraient également être de la partie demain soir au Stade de France. Ce qui serait une mauvaise nouvelle puisque le PSG doit affronter Lens deux jours après et l’OM trois jours après le match contre les Sang-et-Or. Les Franciliens espèrent donc que Didier Deschamps fera souffler ses deux Parisiens. Mais ce dernier entretient le suspens.

« Ils peuvent jouer demain, ils sont à disposition comme les autres. Ils le savent, je le sais. On a un match à jouer. Ils sont tous disponibles. Kim et Kylian aussi. Je ferai des choix. On a un match international. On est là pour faire en sorte de le gagner, même si dans l’analyse, je tiens compte de différentes choses », a-t-il confié en conférence de presse.