FIFA-The Best 2022 : les votes les plus étonnants

À chaque fois, c’est le même cinéma. Sport collectif roi, le football provoque souvent des polémiques lors des cérémonies où il faut élire un seul prince. Cette cérémonie de FIFA-The Best n’a donc pas échappé à la règle. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Lionel Messi a été sacré hier soir à Paris. Une victoire due au triomphe de la Pulga au Mondial 2022 organisé au Qatar.

Pour beaucoup, notamment du côté de Madrid, cette distinction est surprenante. Car s’il y avait un joueur à récompenser pour cette année 2022, c’était bien Karim Benzema, Ballon d’Or en titre et auteur du doublé Liga-Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais il faut croire que le Nueve ne fait pas l’unanimité. Ce matin, plusieurs médias ont d’ailleurs souligné les votes les plus étonnants.

Deschamps et Lloris se sont ignorés

En France, après le vote surprenant d’Hugo Lloris pour le meilleur entraîneur, Didier Deschamps a préféré voter pour Kylian Mbappé et mettre Karim Benzema en deuxième position. Ce qui peut étonner, car difficile de placer un triplé en finale d’un Mondial au-dessus du bilan de Benzema en 2022. Mais ce n’est pas tout. DD a surtout zappé Lloris pour donner ses votes à Yassine Bounou, Thibaut Courtois et Alisson Becker. Une réponse au vote de Lloris qui n’a placé son ex-entraîneur qu’en troisième position ? Très étrange…

Autre sélectionneur épinglé : le nouveau patron de la Roja, Luis de la Fuente. L’Espagnol a choisi Julian Alvarez, Jude Bellingham en deux et Luka Modric en trois. Julian Alvarez qui a également été placé en pole chez le capitaine du Gabon et le sélectionneur du Botswana. Lionel Scaloni et le coach du Vanuatu l’ont, quant à eux, placé en deuxième position. Toujours en Espagne, outre le vote polémique de David Alaba, le buteur du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a lui aussi surpris en ignorant complètement Benzema. Le Polonais a choisi Messi, Mbappé et Modric. Enfin, dans la série des votes étranges des capitaines de sélection, celui de la Corée du Nord a choisi Modric, tout comme les sélectionneurs de Brunei, de l’Inde et d’Oman.